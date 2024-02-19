"الوطني الفلسطيني" يدعو مواطنيه إلى الاستعداد للدفاع عن الأقصى

أصدر المجلس الوطني الفلسطيني اليوم الاثنين، بيانًا أدان خلاله قرار الاحتلال بمنع وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان واصفًأ إياه بأنه جزء من سياسة الحرب الشاملة التي تنفذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر البيان هذا القرار جزءًا من حملة استهداف الوجود الفلسطيني، ومواصلة لسياسة الإبادة والتهجير والحصار على المقدسات، وانتهاك لكافة القوانين التي تكفل حرية العبادة وحق الوصول للمقدسات.

وأوضح المجلس في البيان أن تقييد دخول الفلسطينيين من أراضي الداخل المحتل عام 1948 إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان يمثل تصعيدًا للعنف والعداء والتطرف الذي تنفذه حكومة المستوطنين الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد البيان أن هذا الإجراء يُظهر عزم الاحتلال على تصعيد العدوان ضد المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وشدد المجلس على أهمية التصدي لهذا القرار الإجرامي، والمقاومة ضد سياسة العنصرية والقمع التي يمارسها الاحتلال، داعيًا جميع أبناء الشعب الفلسطيني إلى التحلي بالصمود والاستعداد للدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.

وأكد المجلس أن أي مساس بحرية العبادة في المسجد الأقصى سيواجه رد فعل قوي ومحكم، مؤكدًا أن القدس والأقصى تظل خطًا أحمرًا ورمزًا للصمود والنضال للأمة الإسلامية والفلسطينية.