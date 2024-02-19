الزمالك يقع في فخ التعادل مع الإسماعيلي في الدوري

وقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فخ التعادل السلبي مع الإسماعيلي، في المباراة التي جمعتهما، منذ قليل، على ملعب "الإسماعيلية"، ضمن منافسات الجولة ال١٣ من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء الشوط الأول متوسط الأداء في ظل رغبة كلا الفريقين في تسجيل أهداف ولكن على استحياء.

فرض الفريق الضيف سيطرته على أغلب فترات الشوط، وهدد مرمى الدراويش في أكثر من مناسبة كانت أخطرها تسديد أوباما في عرضة أحمد عادل عبدالمنعم، وشن أصحاب الأرض عددا من الهجمات الخطرة عن طريق عبدالله مجدي ونادر فرج.

واختلف الأمر في شوط المباراة الثاني، وحاول الزمالك تسجيل هدف التقدم بعدما شن عددا من الهجمات الخطرة عن طريق سيف الجزيري إلا أن أحمد عادل كان لها بالمرصاد وانحصر أغلب فترات الشوط الثاني في منطقة وسط الملعب.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى النقطة ١٢ في المركز ال ١٣، كما رفع الإسماعيلي رصيده إلى النقطة ١٢ في المركز ال١٤ بجدول ترتيب المسابقة