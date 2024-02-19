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الإثنين 19 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

انقلاب ميكروباص على طريق مصر إسكندرية يتسبب في إصابة 8 أشخاص

أرشيفيه
أرشيفيه
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أسفر حادث انقلاب ميكروباص على طريق مصر إسكندرية اليوم الإثنين عن إصابة 8 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

تلقى المقدم أحمد عكاشة، رئيس مباحث منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من عمليات النجدة يفيد بحادث انقلاب ميكروباص على طريق مصر إسكندرية، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق في الحادث.

وفي التحقيقات الأولية، أظهرت أن عجلة القيادة اختلت بيد السائق، مما أدى إلى انقلاب الميكروباص وإصابة الركاب. وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى اليوم الواحد بوادي النطرون لتلقي العلاج اللازم.

 فيما تم رفع آثار الحادث واستئناف حركة المرور بعد ذلك. وتم التحفظ على السيارة وقائدها لاستكمال التحقيقات اللازمة.

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