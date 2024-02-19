طلب إحاطة حول فشل دور منظومة الرائدات الريفيات في الآونة الأخيرة

تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الثقافة، عملا بالمادة 134 من الدستور، والمادة 212 و213، من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن تراجع دور منظومة الرائدات الريفيات في الآونة الأخيرة.

وقالت أمل سلامة في طلب الإحاطة، إن الاتصال المباشر يلعب دورا مهما فى رفع الوعى وتغيير السلوك في المجتمعات وخاصة المجتمعات الريفية ومن هنا برزت أهمية الرائدات الريفيات كمدخل استراتيجى للوصول للفئات المستهدفة من السيدات الريفيات فى أماكن تواجدهم فى المناطق الريفية والنائية.

وأضافت عضو مجلس النواب: «لأن الرائدة الريفية فى رفع الوعى الصحى للمرأة الريفية وتغيير السلوكيات الخاطئة المرتبطة بصحة المرأة فهي عليها دور كبير إلا أنه تراجع فجأة ولم يظهر أي نجاح في تلك المناطق الريفية البعيدة عن المدن».

وتابعت «سلامة»: «نلاحظ في الوقت الحالي تراجع كبير في دور الرائدات الريفيات، خصوصًا في الأماكن والمناطق والقرى التي تحتاج إلى ذلك النوع الهام والملموس من التوعية المجتمعية، وهو لانعلم أسبابه وسبب عزوف السيدات والفتيات عن الانضمام إلى منظومة الرائدات الريفيات».

وطالب أمل سلامة، التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لإعادة تفعيل دور منظومة الرائدات الريفيات مرة أخرى، خاصة في الأماكن الأكثر احتياجًا والتي هي بحاجه إلى التوعية المباشرة بما سبق إجماله من قضايا ومخاطر.