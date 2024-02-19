يورجوس لانثيموس يكشف عن مشروعه السينمائي الجديد

كشفت تقارير صحفية عن المشروع السينمائي الجديد للمخرج اليوناني الشهير يورجوس لانثيموس، والمقتبس من الفيلم الكوميدي الخيالي الكوري الجنوبي "Save the Green Planet" الصادر عام 2003. ومن المقرر أن يبدأ لانثيموس التصوير في الصيف المقبل، في المملكة المتحدة ونيويورك.

تدور أحداث الفيلم الأصلي حول رجل غريب الأطوار يعتقد أن الأرض مھددة بغزو من قبل كائنات فضائية. يقضي هذا الشخص حياته في البحث عن الأدلة التي تدعم نظريته، ويجمع حوله مجموعة من المتحمسين الذين يؤمنون به. وفي يوم من الأيام، يلتقي برجل أعمال ناجح يعتقد أنه هو أحد الكائنات الفضائية، ويقرر اختطافه ويحاول استجوابه، ليدرك أنه ليس كائنًا فضائيًا بل مجرد رجل عادي لديه قصة مأساوية.

يشار إلى أن فيلم لانثيموس الأخير “Poor Things” نال 11 ترشيحًا لجوائز الأوسكار هذا العام. وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي والرومانسية، حيث يتتبع العمل امرأة تُدعى بيلا باكستر، ورحلتها من الموت إلى العودة للحياة مجددًا على يد العالم الغامض دكتور جودوين باكستر.