إطلالات النجوم في حفل "بافتا" للأفلام

أقيم حفل توزيع الأكاديمية البريطانية للأفلام "بافتا" لعام 2024 صباح اليوم الإثنين 19 فبراير وظهرت نجمات ونجوم هوليوود على السجادة الحمراء بإطلالات كانت حديث السوشيال ميديا والجمهور في أنحاء العالم، حيث تألق النجوم الرجال على السجادة الحمراء، بأزياء مميزة خلال التصوير على السجادة الحمراء.

ومن أبرز النجوم الذين حضروا الحفل "كيليان ميرفي، والأمريكي من أصول مصرية رامي مالك، روبرت داوني جونيور، ريان جوسلينج، ادريس البا، برادلي كوبر، وولي العهد البريطاني الأمير ويليام، وديفيد بيكهام اللاعب الإنجليزي السابق، وتبرز "البوابة نيوز" إطلالة النجوم.

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