القوى العاملة بالقليوبية تعلن عن توفير 100 فرصة عمل شاغرة

أعلنت مديرية العمل بالقليوبية، توافر 100 فرصة عمل شاغرة ضمن النشرة القومية للتوظيف النصف شهرية التي أعلنتها الوزارة مؤخرًا لعدد كبير من التخصصات المطلوبة لسوق العمل، حيث بدء التقدم بمكاتب العمل والمديرية والوزارة وحتى اكتمال الأعداد المطلوبة.

وأوضح بيان لمديرية القوى العاملة بالقليوبية، أن الوظائف متاحة في النشرة القومية النصف شهرية للتوظيف التي تصدرها وزارة العمل وتنفذها مكاتب العمل على مستوى المحافظة والمديرية ببنها، مشيرا أنه متوافر 100 فرصة في 7 شركات كبرى بالقليوبية بمرتبات مجزية تبدأ 3500 جنيها حيث تتوافر الوظائف للجنسين كالتالي:

10 عامل إنتاج

10 عاملة تعبئة وتغليف

5 عامل نسيج

15 عامل إنتاج

3 نجار

17 عامل أوفر

17 عامل اورليه

22 مساعد مكن

1 عامل سنجر.

وأضاف البيان، أنه يمكن التقدم لوظائف مديرية العمل بالقليوبية من خلال النشرة القومية للتشغيل عليه بالتوجه إلى مكتب الإدارة العامة للتشغيل التابع لوزارة العمل في 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر، أو الدخول على الموقع الرسمى للوزارة.