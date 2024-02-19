"بى بى" تتوسع في استثمارات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز بمصر

واصل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية سلسلة لقاءاته على هامش فاعليات اليوم الاول لمؤتمر إيجبس ٢٠٢٤، حيث عقد جلسة مباحثات مع موراى اوتشنكلوس الرئيس التنفيذي لشركة بى بى العالمية وأنيا دوتزيرناث رئيسة الشركة للغاز وخفض الكربون، حيث تم خلال اللقاء استعراض أنشطة الشركة فى مناطق امتيازها بمصر والموقف الحالى لتنمية الآبار بالإضافة إلى عمليات الحفر التى تنفذها الشركة فى اطار برنامج العمل الجارى تنفيذه حالياً لزيادة معدلات الإنتاج من الغاز.

وفى هذا الصدد أوضح رئيس شركة بى بى، أنه جارى حفر بئرين ضمن خطة تنمية حقل ريفين ، لافتاً إلى اهتمام الشركة بضخ مزيد من الاستثمارات فى مشروعاتها فى مصر ، خاصة وأن بى بى مشغل رئيسى فى حقول أتول ورأس البر وريفين بالبحر المتوسط.

وأوضح الملا أن قطاع البترول لديه شراكات كبيرة مع كافة الشركاء، وهناك تعاون معهم للتغلب على التحديات إيماناً منهم بالفرصة الجيدة التى تتمتع بها مصر، مشيراً إلى أن بى بى من الشركاء الاستراتيجيين مع قطاع البترول ولها نجاحات متميزة فى انشطة البحث وتنمية وإنتاج البترول والغاز.