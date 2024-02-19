 أدنوك الإماراتية: لدينا ثقة كبيرة فى السوق المصرى.. و19 موقعًا لـ بي بي في مصر

قال مصبح الكعبي، رئيس قطاع الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي، في شركة أدنوك الإماراتية، إن الغاز يلعب دوراً هاماً في التحول الطاقي في ظل تزايد الطلب العالمي علي الطاقة ، وأكد أن استراتيجية شركته تستهدف الاستمرار في زيادة إنتاج الغاز مع خفض الكربون وأنها تتطلع لتحقيق شراكة ناجحة في مجال الغاز مع شريكها في السوق المصري حيث أن أدنوك لديها ثقة كبيرة في السوق المصري و قدرته على النمو.

بى بى 19 موقعا للبحث والانتاج

وأعرب موراي أوشينكلوس الرئيس التنفيذي لشركة بريتش بتروليوم العالمية عن فخره باستمرار العمل مع مصر في 19 موقعاً للبحث والإنتاج ، وأن بريتش بتروليوم لديها استراتيجية للعمل على إنتاج البترول والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة، وأنها مهتمة بالاستثمار في إنتاج الغاز مع الالتزام بازالة الكربون لخفض الانبعاثات وكذلك مشروعات استرجاع غاز الشعلة .

بيكر هيوز تقنيات حديثة لاسترجاع غاز الشعلة

وأوضح لورينزو سيمونيلي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بيكر هيوز أن هناك تقنيات جديدة بالفعل يمكن توفيرها واستخدامها سواء فى مجالات استرجاع غاز الشعلة أو التحول الطاقى والتوافق البيئى والاستدامة وهى تعطى قيمة مضافة لمشروعات إنتاج الغاز الطبيعى وتزيد حوالى 20% فى إنتاجه ، لافتاً إلى أن التقنيات لازالت تتقدم ويمكنها المساهمة فى تطوير صناعة الغاز الطبيعى التى تشهد فعلياً تحولات حقيقية فى الإنتاج.