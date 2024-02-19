ائتلاف الأحزاب السياسية: بدء تشكيل المجلس الاستشاري للإسكندرية لأول مرة في مصر

قال عمر عوض المنسق العام لائتلاف الأحزاب السياسية بالإسكندرية، ومساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، وأمين عام محافظة الإسكندرية، إنه بصدد بدء تشكيل المجلس الاستشارى للمحافظة لأول مرة فى مصر؛ حيث يتم تشكيلة من الكفاءات الوطنية من الأحزاب المنضمة للائتلاف من أحزاب الإسكندرية، وذلك لحل كل المشاكل والمعوقات التى تواجه المواطن السكندري أثناء مباشرة حياته اليومية.

وكشف "عوض"، فى تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، أن عدد أعضاء المجلس الاستشارى للمحافظة سيقسم عددهم على الأحزاب المشاركة بالإضافة لضم شخصيات عامة لا تنتمي لأحزاب لكنها مؤثرة فى المجتمع خاصة مع نجاح فكرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التى ضمت شباب من الأحزاب وشباب من كفاءات المجتمع المصرى، حيث سيتم اختيارهم من الكفاءات والخبرات الوطنية، من مختلف المجالات "العلمية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية وغيرها".

وأشار "عمر عوض " إلى أن دور المجلس سيكون بمثابة دور فنى واستشارى فى كل ما يهم المواطن السكندرى، وبحث مشكلات الإسكندرية، ووضع آليات الحل بشكل علمى للاستفادة من تلك الخبرات الوطنية، والتنسيق بين الوزارات لدراسة وحل تلك المشكلات.

كما سيقوم المجلس الاستشارى للمحافظة بوضع خطط التنمية والمشروعات ذات الأولوية للمحافظة، مع التأكيد أن دور المجلس الاستشارى لن يتعارض مع دور المجلس التنفيذى، حيث يتكون المجلس التنفيذى من القيادات التنفيذية بالمحافظة، فى حين يتشكل المجلس الاستشارى للتنمية، من الخبرات والكفاءات الوطنية والخبرات كل فى مجاله.

ودعا "عوض" اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للتعاون مع المجلس الاستشاري للمحافظة للقيام بالدور الوطنى الملزم للجميع خاصة فيما نصه الدستور المصرى من الدور المهم والفعال للأحزاب السياسية.

وأوضح منسق عام الائتلاف ان هذا التجمع الحزبي هدفه المصلحة العامة وخدمى من الدرجة الأولى بعيدا رؤية كل حزب المستقلة وأنه مشكل من أحزاب (الجيل الديمقراطي - حزب الأحرار الاشتراكيين _حزب العربي الناصرى _ حزب الشعب الديمقراطي _ حزب الحق المصرى)، وان باب الائتلاف مفتوح لجميع الأحزاب وجميع القوى السياسية من أجل مصلحة المواطن والمجتمع السكندري.