قوافل لمتابعة سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني لإدارة الوراق

توجهت اليوم سمية الخطيب وكيل المديرية و محمد حفني مدير إدارة المتابعة بالمديرية.

قافلة تعليمية إلى إدارة الوراق التعليمية لمتابعة مدارس التعليم العام بمختلف المراحل " ابتدائي – إعدادي – ثانوي " وذلك لمتابعة سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني.

جاء ذلك بحضور مديري المراحل وموجهي المواد الدراسية بجميع المراحل مركزي.

وبحضور الأستاذ مجدى غنيمى مدير عام الإدارة والأستاذ خالد الجبالى وكيل الإدارة .



حيث تم توجيههم إلي مقر الإدارة والمدارس وهم :-

- الصفا والمروة ت ا

- هدى شعراوى ب

-السلام ب

-السادات ت ا

-الاتحاد الوطنى

-المستقبل ب

-طناش ت ا

-العلياء الرسمية

-الاسراء ع بنين

-الشروق ث بنين

-الشيخ عبد العزيز ت ا

-عبد الله بن رواحة ع بنات

-جزيرة محمد ع بنات

-جزيرة محمد الجديدة

-التحرير ب

-تامر حموده ب

-العميد محمد فوزى ب

-محمد فريد ب

-الوراق ث بنات

-الوفاء ع بنين

وقد أصدرت الأستاذة وكيل المديرية بضرورة إزالة السلبيات ومعالجتها وبذل أقصى الجهود لحل المشكلات التي تعاني منها المدارس وتقديم الدعم والمساندة الكاملة لاستقرار العملية التعليمية بمختلف المدارس.