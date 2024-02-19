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الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الأنبا بشارة يلتقي الآباء كهنة الإيبارشية

ارشيف
ارشيف
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التقى اليوم الأنبا بالآباء الكهنة بالإيبارشية، بدأ اللقاء بالصلاة ثم الموضوع التكويني مع الأب رالف اللعازري حول الصلاة في حياة الكاهن.

إلى أن الصلاة صراع دائم بين ماضي الإنسان وواقعه اليومي، ومن المهم الحفاظ على وحدة العلاقات الانسانية بدون انفصال او ذوبان، وان من نتائج الصلاة في حياتنا الكهنوتية "الرجاء"،  فروابط الصلاة القوية تستمر حتى بعد الموت وذلك بقوة قيامة المسيح من الأموات. وبعد ذلك أشار الأب رالف إلى يونان النيي كنموذج عملي للصلاة وللعودة للعلاقات.

ثم أعطى الأنبا بشارة توجيهات رعوية بخصوص الفترة القادمة، وقدّم الآباء الكهنة التهاني القلبية للأنبا بشارة بمناسبة بمناسبة عيد السيامة الأسقفية الرابع وتأسيس الإيبارشية.

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