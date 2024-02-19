مصر ضيف شرف النسخة الثالثة لمهرجان الخرطوم لسينما الموبايل

قال المخرج السودانى طارق خندقاوي رئيس النسخة الثالثة لمهرجان الخرطوم الدولي لسينما الموبايل للعام 2023 أن مهرجان الخرطوم لسينما الموبايل انطلقت فعالياته عام 2014 وبسبب الأحداث التي شهدها السودان والأوضاع الاقتصادية الصعبة توقفت دورات المهرجان إلي أن عاد من جديد العام 2021 وتمت تسميته بـ ” مهرجان الخرطوم الدولي لسينما الموبايل ” .

واضاف في بيان صحفي انه بسبب اندلاع الحرب لم تعقد دورات جديدة , مشيرا إلي أنه تم الاستقرار علي عقد فعاليات الدورة الثالثة للمهرجان في 15 إبريل المقبل ما بين مصر والسودان .

وأوضح خندقاوي في هذا الصدد ان اختيار القاهرة لعقد الدورة الجديدة للمهرجان جاء نظرا لوجود جالية سودانية كبيرة في مصر , كما أن مصر معروف عنها أنها بلد الفن والفنانين , وقال ” المهرجان بالنسبة لنا حدث عالمي وليس محلي وإقليمي فقط .

ونوه رئيس مهرجان الخرطوم الدولي لسينما الموبايل إلي أن الفعاليات التي سيتم تنظيمها في السودان ستعقد في المناطق الآمنه التي لا تشهد مشاكل أمنية .

وكشف المخرج السوداني طارق خندقاوي عن أنه تم الاستقرار علي اختيار مصر الدولة ضيف شرف المهرجان , وقال ” أنه يتم حاليا الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالمهرجان , وأنه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة الإعلان عن كافة الأمور المتعلقة بالمهرجان في مؤتمر صحفي عالمي .

مشيرا الى انه سيتم الاعلان خلال هذا المؤتمر عن فتح باب الاشتراك بالنسبة للافلام المشاركة في المؤتمر وكافة التفاصيل المتعلقة بورش العمل والندوات التي ستعقد علي هامش المهرجان .