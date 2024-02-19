ضبط المتهم بالتعدى على زوجته وحلق شعرها بدار السلام

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة الزوج المتهم بالتهجم على زوجته مما تسبب فى إصابتها برأسها بدار السلام.

وفحصت أجهزة الأمن بالقاهرة، مقاطع فيديو لزوج يتهجم على زوجته ويعتدي عليها، وسبب لها إصابتها في رأسها، داخل منزلهما بمنطقة دار السلام في القاهرة.

و جاء في لقطات مصورة بهاتف الزوجة، يظهر في الفيديو الأول سيدة داخل شقة تقف وراء الباب، ويطلب منها شخص، تقول إنه زوجها، فتح الباب بينما يسبها بألفاظ بذيئة، ويطرق على الباب بشدة في محاولة لكسره والدخول، بينما تطلب منه السيدة عدم الاعتداء عليها، وتصور المشهد بهاتفها وتقول فيه “إنه يحمل ساطورا في يده”، ويظهر في نفس الفيديو السيدة وهي تظهر رأسها وقد بدأ أنها مصابة، وتقول إن علاجها استدعى 8 غرز، بعد أن ضربها عليها “زوجها” بزجاجة، وتكمل “أنها لن تستطيع التحمل أكثر من ذلك بعد 10 سنوات من زواجها”، قبل أن تظهر أجزاء محلوقة من رأسها، وتتكفل هي بالباقي من شعرها أمام الكاميرا.

وفى فيديو آخر، ظهرت السيدة داخل مستشفى المبرة في المعادي، وقالت إنها موجودة لعمل إشاعات وتقرير طبي، و"أنها لن تسكت على حقها"، مضيفة “”أن ابنتها الصغيرة تعرضت للضرب قبل ذلك ممن قالت إنه زوجها، وسحب عليها سكينا، لكن أهل الشارع كانوا ينجدانهما منه كل مرة، وتصبر على ذلك من أجل أولادها".