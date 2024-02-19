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الإثنين 19 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لافتتاح أكبر معارض «أهلا رمضان» بالعمرانية.. صور

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة التجهيزات النهائية لافتتاح معرض اهلا رمضان بشارع ترعه الزمر بحي العمرانية للسلع والمواد الغذائية واللحوم و الدواجن بأسعار مخفضة والمقام بالتعاون مع الجهات المعنية والمقرر افتتاحه خلال أيام . 

يأتي ذلك في إطار خطة محافظة الجيزة للتوسع في إنشاء وإقامة معارض السلع الغذائية.


وأكد اللواء أحمد راشد أن المعارض تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء حيث تم السعي نحو اقامه منافذ ومعارض سلعية بالعديد من قطاعات المحافظة تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والاستعداد لشهر رمضان الكريم .


وأشار المحافظ أن المعارض المقرر افنتاحها خلال أيام تأتي بمشاركة العديد من الشركات والعارضين لكافه المنتجات والسلع الغذائية ومستلزمات شهر رمضان.

كما لفت أنه يجرى تنفيذ معارض اخري بأحياء ومدن ومراكز  المحافظة حيث ستساهم تلك المعارض فى تخفيف العبء على المواطنين، وستشارك فى توفير السلع الغذائية واللحوم والأسماك  بأسعار فى متناول الجميع .

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