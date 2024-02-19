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الإثنين 19 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

وزير الشباب: زيارة الأهلي للزمالك تخدم منتخبنا الوطني في المقام الأول

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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قدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، الشكر والتقدير والامتنان، لمجلسي إدارة الأهلي والزمالك علي هذه المبادرة الوطنية، بهدف خلق أجواء رياضية تنافسية شريفة، مع وجود كل الاحترام والتقدير لكلا الجانبين.


وأكد الدكتور أشرف صبحي أن زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب إلي نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، وحضور كامل مجلسي الإدارة؛ إنما ينم علي عهد جديد للرياضة المصرية، ويصب في الصالح العام بما يخدم منتخبنا الوطني في المقام الأول.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالأجواء الإيجابية التي شهدتها زيارة مجلس إدارة النادي الأهلي إلي نادي الزمالك، وتجسيدًا وتاكيدًا علي المضي قدمًا في ذلك في المراحل القادمة من عمر علاقة الناديين.

 

وزير الشباب والرياضة الاهلي والزمالك الكرة المصرية اشرف صبحي