معهد الموسيقى العربية يحيي ذكرى رحيل شيخ الملحنين زكريا أحمد

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر صالونا ثقافيا ضمن فعاليات نشاطها الثقافي والفكرى بمناسبة ذكري رحيل شيخ الملحنين زكريا أحمد، وذلك ضمن خطط وزارة الثقافة المصرية للاحتفاء برموز النغم والكلمة، حيث تنطلق مساء الثلاثاء 20 من فبراير على مسرح معهد الموسيقى العربية.

ويستضيف الصالون ابنة الموسيقار الراحل تهاني، والدكتور خيري عامر استاذ الموسيقي العربية بكلية التربية الموسيقية، الدكتور سيد علي إسماعيل الاستاذ بقسم اللغة العربية جامعة حلوان، الناقد الفني محمد دياب ويتخلل الإحتفالية فقرة فنية لتخت شرقي وذلك في السابعة مساء الثلاثاء 20 فبراير علي مسرح معهد الموسيقي العربية.

يذكر ان الشيخ زكريا احمد لقب بشيخ الملحنين و يعد من عمالقة الموسيقى والغناء فى مصر، بدأ التلحين للـمسرح الغنائي، وكتب اعمال لمعظم الفرق الشهيرة منها فرقة علي الكسار، وفرقة نجيب الريحاني، وزكي عكاشة، ومنيرة المهدية، قبل أن يتحول للعمل مع سيدة الغناء العربى كوكب الشرق أم كلثوم فى بداية رحلتها.