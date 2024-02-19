النائب تيسير مطر: قطاع الطرق والكباري يشهد طفرة غير مسبوقة فى مصر

أكد النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ أمين عام تحالف الأحزاب المصرية رىيس حزب إرادة جيل أن قطاع الطرق والكباري فى مصر يشهد طفرة غير عادية مما ساعد على توفير الوقت والجهد وقطع الغيار، بجانب أنها تساعد على جذب الاستثمار والمستثمرين.

وتساءل مطر خلال كلمته الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة طلب بشأن خطة تطوير قطاع النقل في مصر، هل القروض المحتملة على القطارات والموتولر تؤثر على المواطن الطبيعى.

من جانبه تساءل النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ: متى يدخل القطاع الخاص لتخفيف القروض التي حصل عليها قطاع النقل؟.