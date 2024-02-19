رئيس جامعة أسيوط يستعرض تقريرا حول تطوير أساليب قياس وتقويم الامتحانات خلال ٢٠٢٣

أكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أهمية تطوير طرق تقويم الطلاب، والامتحانات، والذي يتم من خلال مركز القياس والتقويم بالجامعة، حيث يقوم بإعداد، وتصميم الأسئلة الإلكترونية للامتحانات، وتدريب أعضاء هيئة التدريس عليها، وهو المشروع الممول من وحدة إدارة المشروعات، بوزارة التعليم العالي، بالتعاون مع الجامعة.

وتلقى الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، ورئيس مجلس إدارة مركز القياس والتقويم؛ تقريراً عن حصاد إنجازات المركز خلال عام ٢٠٢٣، مقدماً من الدكتور محمد مصطفى حمد مدير المركز، في إطار إستراتيجية الجامعة الهادفة إلى تطوير خدماتها التعليمية؛ طبقاً لأحدث النظم التكنولوجية الحديثة، وبما يتوافق مع معايير الجودة، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ونائب رئيس مجلس إدارة المركز.

وأشار التقرير، إلى تنظيم المركز عدد 40 دورة تدريبية وجهاً لوجه، والتي تضمنت دورات في عدة مجالات؛ لأعضاء هيئة التدريس منها: أسس القياس والتقويم، وأخلاقياته؛ بمشاركة نحو (40) متدرباً، وتقييم الاختبارات الشفهية، والإكلينيكية؛ بمشاركة عدد (37) متدرباً، وإعداد جدول المواصفات؛ بمشاركة (16) متدرباً، والتحليل الإحصائي للاختبار (21) متدرباً، وأساليب القياس والتقويم، وأنواعه (56) متدرباً، وإعداد المفردة الاختبارية (21) متدرباً، وإعداد مدرب القياس والتقويم ( 238) متدرباً.

تضمن التقرير، الدورات التدريبية التي نظمها المركز للعاملين منها: احترافية كتابة التقارير، والتي استهدفت (19) متدرباً، بالإضافة إلى عدد (6 )دورات تدريبية عن طريق الأون لاين، في إعداد المفردة الاختبارية؛ بمشاركة نحو(10) متدربين، وفي مجال بناء بنوك الأسئلة؛ بمشاركة نحو (20) متدرباً، وأسس القياس والتقويم؛ بمشاركة نحو (11) متدرباً، بالإضافة إلى عقد( 4 )ورش عمل حول: إعداد بنوك الأسئلة، وتقييم الورقة الامتحانية، و إعداد البورتوفوليو.

في سياق متصل، قام المركز بإعداد (4) نماذج إرشادية منها: نموذج مواصفات الورقة الامتحانية، نموذج تقييم الورقة الامتحانية، نموذج عن الاختبار الإلكتروني، بالإضافة إلى عدد (3) أدلة إرشادية، كما يتضمن المركز( 7 )وحدات قياس وتقويم، ويضم المركز- أيضاً- عدد (19) وحدة تصحيح آلي.

كما أشار التقرير، أن المركز قام بالتصحيح الآلي لاختبارات عدد من كليات الجامعة، ومنها: كلية الفنون الجميلة، والتي بلغ عدد الأوراق في الفصل الدراسي الأول 5055 ورقة، والفصل الدراسي الثاني 2199 ورقة، وفي كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية، بلغ عدد الأوراق في الفصل الدراسي الأول 189 ورقة، وفي الفصل الدراسي الثاني 1324 ورقة.