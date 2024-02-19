بالصور.. محافظ المنوفية يفتتح معرض "أهلاً رمضان" بشبين الكوم لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

افتتح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية معرض " أهلا رمضان " لبيع السلع الغذائية والأساسية واللحوم " بحى غرب شبين الكوم " بمنطقة عمر أفندي اليوم الاثنين، وسط فرحة المواطنين ، وذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد ، المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين، هناء عقيلة رئيس حي غرب.



وأكد محافظ المنوفية انطلاق معارض " أهلاً رمضان " بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة لتغطية جميع متطلبات المواطنين من السلع الأساسية والغذائية ذات الجودة العالية وبأسعار مخفضة مقارنة عن مثيلاتها بالسوق المحلي ، مشدداً على القائمين بالمعارض بحسن استقبال المواطنين وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم مع الالتزام بالإعلان عن الأسعار المخفضة بكافة أنواع السلع " قبل وبعد" بكافة أجنحة المعرض حفاظا على حقوق المواطنين وحمايتهم من الاستغلال ، مشيراً إلى استمرار أجهزة المحافظة في التوسع في إقامة منافذ ومعارض السلع الغذائية بنطاق المراكز والمدن والقرى تباعاً لضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين وبنسب مخفضة لرفع العبء عن كاهل الأسر ومحاربة الغلاء وجشع التجار ، وذلك في ضوء التأثيرات الاقتصادية الراهنة .



وخلال تفقده للمعرض اطمئن محافظ المنوفية بنفسه على جودة المنتجات وتوافر كافة السلع بكميات كافية وحرص على الاطلاع بنفسه على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق ، موضحاً أنه تم تشكيل لجان من رؤساء المراكز والمدن والتفتيش والمتابعة بالتنسيق مع إدارات التموين للمرور الدوري على المعارض ومتابعة توافر السلع في الأسواق وتوازن أسعارها على أن تعرض تقريرها عليه بشكل يومي لاتخاذ اللازم ، فضلاً عن التواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين والمصانع بنطاق المحافظة لتوفير وإتاحة أكبر قدر من السلع الأساسية والإستراتيجية في الأسواق خلال الفترة القادمة وبشكل مستمر، مع حث العديد من المحال الكبرى والمصانع بنطاق المحافظة على المشاركة في مبادرة (أهلاً رمضان) وطرح تخفيضات على السلع الغذائية ، مع تفعيل دور الجمعيات الأهلية النشطة في عرض السلع والمنتجات بأسعار مناسبة.



هذا وتشهد " معارض اهلاً رمضان " إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين نظراً لجودة المنتجات وأسعارها المخفضة والتى تضم ( زيت - مكرونة - جبنة - سكر- أرز – عدس - سمنة - لحوم - فراخ- ياميش - تين - زبيب - تمور - جوز الهند - دقيق - ألبان -منظفات ) وغيرها من المستلزمات الغذائية .



وأكد محافظ المنوفية أنه يتم تكثيف الحملات الرقابية على كافة الأنشطة من خلال أجهزة المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة ، للمرور على منافذ بيع وتخزين السلع الغذائية بأنواعها المختلفة للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة على السلع، ومراقبة جودة السلع والأسعار، كما تشهد تلك الجهود تعاون الجهات الادارية بالمراكز والقرى مع الجهات الرقابية فيما يخص المرور والتفتيش على جميع المحال التجارية والمخابز للتأكد من تحقيق الانضباط في الأسواق.

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