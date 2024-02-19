مقتل عامل تدخل لفض مشاجرة بالقاهرة

شهدت محافظة القاهرة واقعة ماساوية لقى عامل مصرعه بطعنة سكين اثناء تدخله لفض مشاجرة بين سائق توك توك وأخر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر.



تلقى قسم منشأة ناصر بلاغا من الأهالى بوجود جثة قتيل بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة منشاة ناصر ، وعلى الفور أنتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة عامل فى منتصف العقد الرابع من العمر ، مصاب بطعنة سكين فى الظهر ، ويرتدى كامل ملابسة ، وتم نقل الجثة لثلاجة مستشفى الشيخ زايد.

بعمل التحريات تبين أن القتيل تدخل لفض مشاجرة بين شخصين فى الشارع ، واثناء المشاجرة قام أحدهما بطعنة بسكين فى ظهره وأرداه قتيلا ولاذا بالفرار ، وبإعداد الأكمنة اللازمة نجحت أجهزة الأمن فى القبض على المتهم والطرف الأخر وأعترف بأرتكاب الواقعة وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة ، وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيالها .