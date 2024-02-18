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الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

بالصور.. تفحم 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة واشتعال النيران بهم بصحراوي إسكندرية

الحادث
الحادث
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لقى 3 أشخاص مصرعهم  فى حادث انقلاب سيارة و اشتعال النيران بها على طريق إسكندرية الصحراوى .

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود متوفين ومصابيين بطريق إسكندرية الصحراوى.

 وبالإنتقال والفحص تبين اشتعال سيارة عند الكيلو 59 بالطريق الصحراوي “القاهرة - إسكندرية” وتبين وجود 3 جثث لأشخاص مجهولين الهوية ، وتم نقل ما تبقى من أجسادهم للمشرحة بواسطة سيارات الاسعاف، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة فيما يقوم رجال المرور برفع اثار الحادث ، لاعداه حركة المرور لطبيعتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة للتحقيق.


 

طريق إسكندرية الصحراوي انقلاب سيارة غرفة عمليات المرور