بالصور.. تفحم 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة واشتعال النيران بهم بصحراوي إسكندرية

لقى 3 أشخاص مصرعهم فى حادث انقلاب سيارة و اشتعال النيران بها على طريق إسكندرية الصحراوى .

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود متوفين ومصابيين بطريق إسكندرية الصحراوى.

وبالإنتقال والفحص تبين اشتعال سيارة عند الكيلو 59 بالطريق الصحراوي “القاهرة - إسكندرية” وتبين وجود 3 جثث لأشخاص مجهولين الهوية ، وتم نقل ما تبقى من أجسادهم للمشرحة بواسطة سيارات الاسعاف، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة فيما يقوم رجال المرور برفع اثار الحادث ، لاعداه حركة المرور لطبيعتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة للتحقيق.



