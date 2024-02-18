العاهل الأردني يؤكد حرصه على مواصلة التنسيق والتعاون مع الكويت

أعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عن تقديره لمواقف الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ولدولة الكويت تجاه الأردن، مؤكدًا الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور حول مختلف القضايا العربية والإقليمية، وبما يعزز من مسيرة التضامن والتعاون العربي والإسلامي، والقدرة على مواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة.

جاء ذلك في رسالة شفوية نقلها رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز من الملك عبدالله الثاني، إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، تؤكد الاعتزاز بالعلاقات المتينة والراسخة، التي تربط بين البلدين والشعبين، والحرص على المضي قدما في توطيدها في مختلف المجالات.

من جانبه أعرب الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، خلال استقباله الفايز، عن محبته وتقديره للملك عبدالله الثاني، مؤكدا متانة العلاقات التي تجمع بين البلدين وتطابق وجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وثمن أمير دولة الكويت جهود الملك عبدالله الثاني لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجهوده لحشد الجهود الدولية لإيجاد أفق سياسي يقود إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وضمان حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، مشيدًا بذات الوقت بجهوده في إيصال المساعدات الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة.

في السياق ذاته، أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني، عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين الأردن والكويت، مشيرا إلى أنها علاقات قائمة على الاحترام المتبادل، وبما يخدم مصالح البلدين وقضايا الأمة العربية العادلة.

وبين الفايز، وفقًا لبيان صادر عن المجلس اليوم الأحد، أن علاقات البلدين راسخة وقوية، مثمنًا مواقف دولة الكويت الداعمة والمساندة للأردن.

وأكد حرص الأردن باستمرار على تعزيز علاقاته مع دولة الكويت في مختلف المجالات، مستعرضًا الأوضاع الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الأردن.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما في ذلك الاقتصادية والاستثمارية والثقافية والتعليمية وغيرها، بما يعزز التعاون المشترك ويعمق العلاقات الوثيقة بين البلدين.