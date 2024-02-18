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الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

مدير تعليم العاصمة يشهد اجتماع موجهى العموم والموجهين الأوائل ومديرى المراحل

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اجتماعا مع موجهي عموم تعليم القاهرة والموجهين الأولين في قاعة الاجتماعات بالديوان العام للمديرية  بحضور ياسر أنس، مدير عام التعليم العام والتجريبيات.

في بداية الاجتماع، رحب موسي بالحضور، ثم ناقش معهم النقاط الرئيسية التي تم طرحها خلال اجتماع  رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية الاثنين الماضي، وهي كما يلي:

-زيادة عدد الزيارات الميدانية للمتابعة في المرحلة القادمة من الفصل الدراسي الثاني في جميع المراحل التعليمية، وخاصة المرحلة الابتدائية، لمراقبة وتقييم مسار العملية التعليمية في المدارس.

-التأكيد على أهمية إعداد تقارير شاملة من قبل التوجيهات المختلفة حول الملخصات التعليمية التي نشرت على موقع الوزارة، لتحديد النقاط الإيجابية والجوانب التي تحتاج إلى تحسين.

-متابعة الإعلان عن الروابط الخاصة بالوزارة لمجموعات الدعم.

-التنويه بأن يكون امتحان الشهور وامتحانات الفصل الدراسي الثاني على مستوى الطالب المتوسط.

-الاهتمام بالطلاب الضعاف ووضع خطط علاجية على مستوى كل فصل ومتابعتها.

 وأشار ياسر أنس، مدير عام التعليم العام والتجريبيات، إلى ضرورة تعاون جميع الجهات للارتقاء بمستوى العملية التعليمية. وفي نهاية الاجتماع، تم فتح باب الحوار والمناقشة والإجابة على جميع الاستفسارات والأسئلة.

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