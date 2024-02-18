الهند توقع صفقة بـ 4 مليارات دولار لشراء 31 طائرة "بريداتور" من أمريكا

أعلن قائد البحرية الهندية، الأدميرال آر. هاري كومار، أنه من المتوقع توقيع صفقة ضخمة لشراء 31 طائرة بدون طيار من طراز "بريداتور" من الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، بقيمة 4 مليارات دولار.

وأوضح كومار، حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية اليوم، أن مجلس المشتريات الدفاعية قد وافق على الصفقة وتم إرسال خطاب الطلب إلى حكومة الولايات المتحدة، وسيتم عرضه على لجنة الكونجرس الأمريكية بعد ذلك.

وأشار كومار إلى أن هناك مهلة زمنية للتصنيع والاستلام، لذلك قد لا تصل الطائرة الأولى قبل 36 شهرًا. كما ستتضمن الصفقة أسلحة ومعدات أخرى مطلوبة للعمليات العسكرية.

من بين الطائرات، ستشغل البحرية الهندية 15 طائرة، بينما سيشغل الجيش الهندي والقوات الجوية 8 طائرات.