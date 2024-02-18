يمن الحماقي: مصر تملك موارد كافية لتحقيق نتائج هائلة

قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن المنطقة تملك مقومات جبارة لتحقيق التنمية الاقتصادية، وهذا الأمر لا يخص مصر فقط، ولكنه يخص الدولة المصرية ومجموعة من الدول العربية التي يجب أن تدرك بأن التكامل وتقوية المصالح أمر مهم لمواجهة التحديات، حتى لا يتم القضاء على الدول العربية بشكل منفرد.

وأضاف "الحماقي"، خلال حوارها مع الإعلامي راشد الفزاري، ببرنامج "نبض الحدث"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن مصر لديها موارد كافية لتحقيق نتائج هائلة إذا أحسنت إدارة موارد الدولة المصرية خاصة شركات قطاع الأعمال، والجهاز المصري الذي يمتلك ما يقرب من 12 تريليون جنيه مصري، وهذه عبارة عن طاقات جبارة.

ولفتت إلى أن مصر إذا أحسنت إدارة مواردها البشرية، فهذا من شأنه أن يعود على الاقتصاد المصري بالكثير، مشددة على ضرورة أن تكون هناك رؤية واضحة لتنمية الدولة المصرية اقتصاديًا خلال الفترة المقبلة.