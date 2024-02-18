زد يقع في فخ التعادل أمام البنك الأهلي في الدوري

وقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي زد، في فخ التعادل مع نظيره البنك الأهلي بهدف، في المباراة التى جمعتهما، مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدف زد أحمد عاطف في الدقيقة 44، وأدرك التعادل محمد رضا بهدف في مرماه في الوقت البديل.

جاءت المباراة سريعة منذ البداية وشن فريق زد عدد من الهجمات الخطرة و هدد مرمى محمد أبو جبل في أكثر من مناسبة في ظل محاولة البنك الأهلي تهديد مرمى زد ولكن على استحياء.

وشهدت الدقيقة 44 تسجيل أحمد عاطف لاعب فريق زد تسجيل هدف التقدم وبعدها حاول فريق البنك إدراك التعادل إلا أنه فشل في هز شباك المنافس.

لم يختلف الأمر كثير في شوط المباراة الثاني، و حاول فريق البنك الأهلي معادلة النتيجة بعد أن أحدث عددا من التغيرات، وفي المقابل واصل الفريق صاحب الأرض مواصلة الضغط على أمل تسجيل هدف المباراة الثاني .

وشهدت الدقيقة الثانية من الوقت البديل تسجيل محمد رضا لاعب زد هدفا في مرماه ليدرك البنك الأهلي التعادل.

بهذه النتيجة رفع زد رصيده إلى النقطة 21 في الركز الثاني، ورفع البنك الأهلي رصيده إلى النقطة 11 في المركز 14.