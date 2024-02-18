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الأحد 18 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الأنبا بشارة جودة يترأس القداس الإلهي بكنيسة أم الرحمة

ارشيف
ارشيف
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ترأس الأنبا بشارة، اليوم الأحد، القداس الإلهي بكنيسة أم الرحمة الإلهية بمنهري، وكان في استقباله الأب فادي فاروق راعي الكنيسة.

قدم القداس لأجل الذكرى الأربعين للمرحوم مينا إبراهيم ليمنحه الرب الراحة الابدية في حضن القديسين ويعطي تعزياته السماوية للكنيسة وللأسرة.      

وفي عظته أشار إلى ان يسوع خبز الحياة الذي يروي عطشنا ويشبع جوعنا، فهو ينظر الينا دائما بنظرة الحب والعطف والحنان والرحمة والاهتمام، وانه علينا ان نتبنّى هذه النظرة في حياتنا، فنجسد المحبة والرحمة والحنان في علاقاتنا وأعمالنا اليومية، فالجموع جائعة للمحبة والإنسانية والرحمة.

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