التعادل السلبي يحسم نتيجة الشوط الأول بين إنبي وسموحة

انتهى الشوط الأول من مباراة إنبى وسموحة بالتعادل السلبي في اللقاء الذى يجمع الفريقين حاليًا على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الأسبوع الـ13 من مسابقة الدورى الممتاز.

وأعلن الجهاز الفني المؤقت لفريق إنبي بقيادة سيد ياسين التشكيلة الأساسية للقاء سموحة الذى سيقام بعد قليل على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس ضمن مواجهات الأسبوع الـ13 في الدوري الممتاز.

وجاءت تشكيلة الفريق البترولي على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: أحمد صبيحة - احمد كالوشا - محمد حامد.

خط الوسط: على فوزي- احمد العجوز - مروان داوود - مودي ناصر.

خط الهجوم: مصطفى شكشك - أحمد نادر - أحمد أوفا.

وكان فريق إنبي قد فاز في الجولة الماضية على حساب المقاولون العرب بهدف فى الجولة الماضية فيما تعادل سموحة أمام البنك الأهلى بهدف لكل فريق.