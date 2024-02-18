المجلس الوطني الفلسطيني يدين العجز والتخاذل الدوليين في وقف المجازر الإسرائيلية

أدان المجلس الوطني الفلسطيني اليوم استمرار جريمة الإبادة الجماعية بحق سكان قطاع غزة والعجز والتخاذل الدوليين المتواصلين عن وقفها.

ودعا المجلس في بيان صحفي، مجلس الأمن للإسراع في القيام بدوره في متابعة إنفاذ قرارات محكمة العدل الدولية، بما في ذلك وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين، ومنع توسيع الهجوم البري على مدينة رفح، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثة.

وحذر المجلس من استمرار حكومة اليمين الإسرائيلية في منع وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لسكان شمال القطاع البالغ عددهم قرابة 400 ألف مواطن، مما أدى إلى انتشار المجاعة الحادة وغير المسبوقة، وانتشار الأمراض والأوبئة، وانعدام الخدمات الصحية والإنسانية.

دعوة دولية لوقف العدوان

وطالب المجلس الأمم المتحدة وجميع الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وأحرار وشعوب العالم والمنظمات الدولية والإقليمية لتصعيد جهودهم لوقف العدوان الإسرائيلي، ومعاناة المدنيين الكارثية قبل فوات الآوان، وبما يضمن تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية القاضية بحماية الفلسطينيين من جريمة الإبادة الجماعية، ودعم عمل وكالة الغوث الدولية وباقي المنظمات الدولية للقيام بدورها في إغاثة الشعب الفلسطيني لحين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتفكيك المستوطنات، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.