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الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

عبدالله السعيد وزيزو على رأس قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

عبدالله السعيد لاعب
عبدالله السعيد لاعب الزمالك
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أعلن البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك، قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي، في اللقاء المقرر له غدا الإثنين في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز على استاد الإسماعيلية.

وضمت القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيف جعفر  - ناصر ماهر - سيد عبد الله "نيمار" - إبراهيما نداي - عبد الله السعيد -أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما ".

يدخل الزمالك لقاء الإسماعيلي برصيد 11 نقطة في المركز الثالث عشر من خوض 8 مباريات ولديه بعض المباريات المؤجلة.

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