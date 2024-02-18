عبدالله السعيد وزيزو على رأس قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الدوري

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك، قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي، في اللقاء المقرر له غدا الإثنين في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز على استاد الإسماعيلية.

وضمت القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود علاء - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - ترافيس موتيابا - سيف جعفر - ناصر ماهر - سيد عبد الله "نيمار" - إبراهيما نداي - عبد الله السعيد -أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف إبراهيم "أوباما ".

يدخل الزمالك لقاء الإسماعيلي برصيد 11 نقطة في المركز الثالث عشر من خوض 8 مباريات ولديه بعض المباريات المؤجلة.