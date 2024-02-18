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الأحد 18 فبراير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

سمر حمزة تقتنص ذهبية بطولة كليبان الدولية بالسويد للمصارعة النسائية

سمر حمزة
سمر حمزة
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توجت سمر حمزة، لاعبة منتخب مصر للمصارعة ببطولة كليبان الدولية، على هامش المعسكر المغلق المقام حاليا بالسويد ، استعداد للبطولة الأفريقية المؤهلة لدروة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتستضيف مصر البطولة الأفريقية و المقرر لها خلال الفترة من ١٤ وحتى ٢٤ مارس المقبل ببرج العرب بمدينة الإسكندرية. 

 ومن المقرر أن يستمر معسكر منتخب المصارعة النسائية بالسويد حتى يوم ٢٢ فبراير  الجاري قبل العودة الى معسكر الاسكندرية.

تضم  بعثة منتخب المصارعة النسائية في معسكر السويد كل من: سمر حمزة صاحب فضية و برونزية العالم ٢٠٢١و ٢٠٢٢، و ندي مدنى صاحبة برونزية العالم تحت ٢٣ سنة لعام ٢٠٢٢ و محمد طلبة مديرا فنيا 

سمرحمزة مصارعة بطولة كليبان