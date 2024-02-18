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الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

حزب المؤتمر: تقديم مصر مذكرة للعدل الدولية تستهدف كشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

رئيس حزب المؤتمر
رئيس حزب المؤتمر
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أشاد حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، بتقديم مصر مذكرة إلى محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وقال حزب المؤتمر، في بيان له اليوم الأحد، إن هذه الخطوة تستهدف تسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إنهاء هذا الاحتلال الظالم.

وأوضح حزب المؤتمر، أن تقديم مصر لهذه المذكرة يأتي في إطار دعمها الثابت للقضية الفلسطينية، وحرصها على تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

وطالب الحزب٩، جميع الدول العربية والإسلامية إلى دعم هذه الخطوة المصرية، والعمل على حشد الجهود الدولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد حزب المؤتمر، أن هذا التحرك يساهم في مواجهة المخطط الإسرائيلي بتهجير أهالي قطاع غزة، وإنهاء القضية الفلسطينية،

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