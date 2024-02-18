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الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يرأس مجلس كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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ترأس الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية مجلس كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة فى جلسته الثالثة للعام الجامعى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، وذلك بحضور الدكتور أشرف السيسى نائب رئيس الجامعة والمشرف على الكلية،والسادة أعضاء المجلس؛لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية ،وذلك فى اطار خطة الجامعة وطموحات الجمهورية الجديدة والمدرجة على جدول الأعمال.

فى بداية الجلسة هنأ الدكتور عربى كشك السادة الحضور ببداية الفصل الدراسي الثانى ،مشيرًا الى حرصه وتطلعه لمنظومة تعليمية متكاملة بما يحقق التميز واثراء العملية التعليمية.

وناقش المجلس اجندة العمل خلال الفصل الدراسى الثانى،اضافة الى خطة التحميل الدراسية،والزيارات العلمية والتدريبات الصيفية للطلاب .

كما تم مناقشة بداية الدراسة التكميلية لطلاب الكلية العسكرية التكنولوجية وفقًا لبروتوكول التعاون المبرم بين الجانبين،فضلًا عن المصادقة على سفر الدكتور عبدالعظيم اسماعيل لحضور المؤتمر العلمى الدولى بعنوان "التغيرات المناخية وآثارها على الأمن الغذائى فى افريقيا" والذى سيعقد بجامعة الملك فيصل بدولة تشاد فى الفترة من ٤:٢ مارس ٢٠٢٤

وفى ختام المجلس،تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالطلاب فى المجالات المختلفة وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وتأهيلهم لإحتياجات ومتطلبات سوق العمل.

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اعضاء المجلس التدريبات الصيفية التغيرات المناخي الجمهورية الجديدة الصناعة والطاقة العملية التعليمية الفصل الدراسي الثاني