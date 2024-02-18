تشكيل فريق البنك الأهلى لمواجهة زد فى الدورى

أعلن طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة نظيره فريق زد في الرابعة عصر اليوم الأحد، علي ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المصري.

وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى

محمد ابوجبل

خط الدفاع

محمود الجزار، محمد عبد الغنى، اسحاق يعقوبو، محمد بسيونى

خط الوسط

سعيدو سيمبورى، محمد فتحى، محمد هلال

خط الهجوم جريندو، ياو انور، اسامة فيصل.



وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى

حسن شاهين، قاعود، عاصم صلاح، احمد ربيع، عماد فتحى، احمد مدبولى، ايمن اشرف، موسى فراوى، ابراهيم حسن.

يحتل فريق البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط في جدول الدوري جمعها من 12 مباراة بينما يدخل فريق زد المباراة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 20 نقطة جمعها من 11 مباراة، بينما

و يقود مباراة البنك الأهلي وزد طاقم تحكيم مكون من: وائل فرحان ويساعده كلا من مصطفى حسن ومحمد مجدي سليمان، ومحمد العتباني حكمًا رابعًا فيما سيكون محمد يوسف حكما للفيديو ويعاونه صبحي العمراوي.