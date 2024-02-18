أدهم حاتم وضحى هاني لنهائي الزوجي المختلط ببطولة أفريقيا للريشة الطائرة

صعد الثنائي المصري أدهم حاتم وضحى هاني لنهائي منافسات الزوجي المختلط ببطولة أفريقيا للريشة الطائرة والمقامة على صالة رقم 4 بإستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 12 وحتى 18 فبراير الجاري، بمشاركة 11 دولة.

وتأهل الزوجي المصري بعد التغلب على الزوجي النيجيري المكون من: "الحاج أليو وزميلته أوشي شوكو ديبورا".

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "21-9، 21-12".

وسيواجه الثنائي المصري في النهائي القاري مع الزوجي الجزائري المكون من "كوسيلة وتانيانا معمري".

ومن المقرر، أن يحضر ختام البطولة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للريشة الطائرة برئاسة الدكتور علي حسب إضافة إلى السيشيلي "ميشيل باو" رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة.

وتأتي أهمية هذه البطولة حيث إنها من آخر المراحل التأهيلية لأولمبياد باريس المقبلة لاسيما أن الفائز بلقب الفردي أو الزوجي يحصل على ما يقارب ال 4000 نقطة في سباق التصنيف العالمي المؤهل بدورة للألعاب الأولمبية.