جانتس: إذا لم يتم الإفراج عن المحتجزين حتى رمضان سيتم توسيع العمليات العسكرية

أعلن بيني جانتس عضو مجلس الحرب المصغر الاسرائيلي اليوم الأحد: إذا لم يتم الإفراج عن المحتجزين حتى رمضان سيتم توسيع العمليات العسكرية لتطال رفح، وفقا لنبأ عاجل لقناة "العربية".

وفي وقت سابق ،أكد عضو مجلس الحرب المصغر الإسرائيلي بيني جانتس اليوم أن القتال يمكن أن يستمر في غزة "حتى في شهر رمضان" في حالة عدم عودة المحتجزين في القطاع.

وقال جانتس في بيان إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار ولو ليوم واحد حتى يتم إعادة المختطفين.

واضاف أنه "وحتى في شهر رمضان المقبل، يمكن أن تستمر النيران.. إما أن يعود مختطفونا أو نوسع القتال إلى رفح".

ووجه جانتس رسالة إلى الإسرائيليين وإلى عائلات المختطفين مفادها "أننا لن نتوقف حتى يتم إعادتهم على أي حال".

وشدد على الاستمرار في القتال في كل الأحوال حتى تحقيق الأهداف، معتبرا أنه من المهم أن تعرف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أنه لن تكون هناك مدن ملجأ فوق أو تحت الأرض في غزة.