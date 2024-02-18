اتجاه في الأهلي للموافقة على طلب "كهربا" قبل مواجهة ميدياما

طلب محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، إعفائه من السفر مع بعثة الفريق إلى غانا لخوض مباراة ميدياما في دوري أبطال أفريقيا.

وتسافر بعثة الأهلي إلى غانا يوم الثلاثاء المقبل استعدادا لمواجهة ميدياما الغاني يوم الجمعة المقبل، في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال مصدر بالنادي الأهلي إن محمود كهربا تحدث مع مارسيل كولر وطلب منه عدم السفر إلى غانا لحضور زفاف شقيقته يوم الأربعاء المقبل.

وأضاف المصدر أن كولر لم يحسم قراره النهائي بشان طلب "كهربا" ولكن الاقرب السماح للاعب بالبقاء في القاهرة لحضور زفاف شقيقته.

وشدد المصدر أن عودة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي من الإصابة وتأكد جاهزياه للمباراة بالإضافة لتواجد الفرنسي أنتوني موديست، تجعل الجهاز الفني للأهلي يدرس الموافقة على طلب “كهربا”.

وكان الأهلي تعادل في الجولة الماضية مع شباب بلوزداد سلبيا في اللقاء الذي أقيم بالجزائر ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا.