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الأحد 18 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدورى الإسباني.. تشكيل هجومي لريال مدريد أمام رايو فاليكانو

ريال مدريد
ريال مدريد
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أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفنى لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره رايو فاليكانو، وذلك بعد قليل على ملعب " تيريزا ريفيرو"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم "لليجا".
 

جاء تشكيل فريق ريال مدريد كالتالى:
حراسة المرمى: أندريه لونين.
خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أوريلين تشواميني، ناتشو، فيران جارسيا.
خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، إدواردو كامافينجا.
خط الهجوم: إبراهيم دياز، خوسيلو، فينيسيوس جونيور.
 

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 61 نقطة، فيما يقبع رايو فاليكانو في المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة .

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