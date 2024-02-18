الدورى الإسباني.. تشكيل هجومي لريال مدريد أمام رايو فاليكانو

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفنى لفريق ريال مدريد، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره رايو فاليكانو، وذلك بعد قليل على ملعب " تيريزا ريفيرو"، ضمن منافسات الجولة الـ 25 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم "لليجا".
جاء تشكيل فريق ريال مدريد كالتالى:
حراسة المرمى: أندريه لونين.
خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أوريلين تشواميني، ناتشو، فيران جارسيا.
خط الوسط: لوكا مودريتش، توني كروس، إدواردو كامافينجا.
خط الهجوم: إبراهيم دياز، خوسيلو، فينيسيوس جونيور.
ويحتل فريق ريال مدريد صدارة ترتيب الدورى الإسبانى برصيد 61 نقطة، فيما يقبع رايو فاليكانو في المركز الـ16 في جدول الترتيب برصيد 24 نقطة .