وكيل لجنة الصناعة بالشيوخ يشيد بمبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعات المصرية

أشاد النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعات المصرية والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الملتقى الدولي للصناعة في أكتوبر 2022.

وذكر مطر أن تلك المبادرة تساهم بشكل فعال في دعم وتطوير الصناعة الوطنية والاعتماد كليا على المنتج المحلي وتقليل الواردات.

وأضاف النائب تيسير مطر أن تلك المبادرة تساهم أيضا في تقديم الدعم لأصحاب المصانع المتعثرة من خلال تذليل العقبات وتقنين أوضاعهم وحل جميع مشكلاتهم بالتنسيق مع الجهات المختصه وذلك بطريقة علمية حديثة وبأقل تكلفة ممكنة.

وأشاد مطر أيضا بالبرنامج التدريبي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية والذي من خلاله يتم تأجيل المتدربين لسوق العمل وإعدادهم كمحترفين وتثقيفهم صناعيا لتمكينهم من مهارات إضافية لضمان نجاحهم في حياتهم المهنية.

وأكد مطر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه مؤخرا بحزمة من القرارات لدعم الصناعات الوطنية، حيث وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية حزمة من الحوافز منها الإعفاء من كل الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة خمس سنوات للمشروعات الصناعية التي تستهدف الصناعات الاستراتيجية وإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة والتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي، مشيرا إلى أن تلك القرارات ذات أبعاد استراتيجية قوية تنعكس على دعم الصناعة الوطنية في إطار الاستراتيجية الوطنية التي تنفذها مصر لدعم القطاع الصناعي.

وثمن النائب تيسير مطر دعم الرئيس السيسي للقطاع الخاص الصناعي من خلال تذليل العقبات أمام ازدهار أنشطته وأعماله وذلك بتوفير البيئة الملائمة وتقديم الحوافز والتيسيرات الداعمه للاستثمار الصناعي.