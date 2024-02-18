جمارك مطار القاهرة تضبط 7 محاولات تهرب جمركى لكمية من الأقراص المخدرة

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية من ضبط 7 محاولات تهريب لكمية من الأقراص المخدرة بمبني الركاب رقم ٣ خلال الثمانية وأربعين ساعة الماضية بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته والقانون رقم 68 لسنة 1976 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وكانت ٥ من هذه المحاولات فى الإدارة الرابعة برئاسة الدكتور حسين هيكل مدير الإدارة و أحمد فؤاد الدلهماوي نائب المدير ، ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من أثينا على رحلة خطوط شركة مصر للطيران تم الاشتباه في راكب يحمل جنسية عربية وبتفتيش حقائبه تبين أن بحوزته ٢٩٩٢ قرص لعقار lyrica المخدر و٩٦١ قرص لعقار كبتاجون المخدر بإجمالي ٣٩٥٣ قرص قام بالضبط عبد الرحمن محمود الصياد مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر وبسمه حسني عبد الحميد مأمور الجمرك ومن ادارة الفحص بالأشعة يوسف منشاوي مأمور الجمرك وهاني مصطفي رئيس القسم وشارك في الضبط هاني محمود وعبد القوي عزوز مأمورى الجمرك تحت اشراف محمود محمد سليمان مدير الحركة.

وفى المحاولة الثانية تم ضبط ٩٢٤ قرص من عقار co- codamol المخدر بحوزة راكب قادم علي رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من لندن ، قام بالضبط أحمد عنتر السيد مأمور الجمرك تحت اشراف حسن ابو زهرة رئيس القسم.

وفى المحاولة الثالثة تم ضبط ١١٩ قرص من عقار السولبادين المدرج بجدول المخدرات بحوزة راكب مصري قادم من السعودية ، قام بالضبط مصطفي عبد العزيز وعبد القوي عزوز مأمورى الجمرك ومن إدارة الفحص بالأشعة علاء فتحي مأمور الجمرك و هاني مصطفي رئيس القسم تحت اشراف جورج الفونس مدير الحركة.

وفى المحاولة الرابعة تم ضبط ٤٤٥ قرص من عقار الترامادول المخدر بحوزة راكب مصري قادم من دوسلدورف علي الخطوط مصر للطيران قام بالضبط هاني محمود وعبد القوي عزوز مأمورى الجمرك ومن إدارة الفحص بالأشعة أحمد عبد العليم مأمور الجمرك واحمد الشريف رئيس القسم شارك في الضبط كل من مصطفي حسن و احمد عبد الواحد مأمورى الجمرك و حازم محمد علي مدير الحركة تحت اشراف جورج الفونس مدير الحركة.

وفى المحاولة الخامسة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من كوبنهاجن على رحلة خطوط مصر للطيران تم ضبط ٣٨٧ قرص من عقاري بريجابالين و كوديلاك المدرجين بجداول المخدرات بحوزة راكبة مصرية الجنسية ، قام بالضبط حسام الشافعي و أحمد عبد الواحد مأمورى الجمرك ومن ادارة الفحص بالأشعة علاء فتحي و احمد عبد العليم مأمورى الجمرك شارك في الضبط بسمة حسني و ندا سيد مأمورى الجمرك تحت اشراف جورج الفونس مدير الحركة.

أما المحاولة السادسة فكانت فى الإدارة الأولي برئاسة أحمد علي مدير الإدارة وتامر قاسم نائب المدير حيث تم ضبط راكبة أجنبية بحوزتها ٤٢٠ كبسولة لعقار بريجابالين المخدر بحوزة راكب أجنبية الجنسية ، قام بالضبط فادي نبيل و محمود عبد المولي مأمورى الجمرك ومن ادارة الفحص بالأشعة مينا فهيم واحمد صلاح رزق مأمورا الجمرك تحت اشراف محمود محمد سعيد مدير الحركة.

وكانت المحاولة السابعة والأخيرة فى الإدارة الثالثة برئاسة رأفت وهيب مدير الإدارة وأميرة طلبة نائب المدير حيث تم ضبط ٦٧٠ قرص ترامادول المخدر بحوزة راكب أجنبى الجنسية من أصل مصرى ، قام بالضبط هيثم احمد عبد الحكم و خالد رمضان مأمورى الجمرك ومن ادارة الفحص بالأشعة يوسف حامد ومحمد عبد المنعم صالح رئيس القسم تحت اشراف محمد عبد الباقي مدير الحركة.

قرر الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير ٧ محاضر ضبط جمركى .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي .