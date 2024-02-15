القبض على فتاة التيك توك "سوزى الأردنية" بالساحل

نجحت مباحث الأداب فى القبض على فتاة التيك توك "سوزى الأردنية" بمنطقة الساحل، لتعديها على قيم المجتمع.

وتقدم مجموعة من المحامين، ببلاغات إلى النائب العام ضد بعض التيك توكر، نتيجة لإنشائهما وبثهما فيديوهات يعتبرها المبلغون «خارجة عن الآداب العامة والقيم الأخلاقية للمجتمع» وتحتوي على مضمون يتعدى على القيم الأسرية وهدمها، لأنها نشرت بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي وصلة من السب والتحقير لوالدها على العامة بتفاصيل من حياتها الشخصية.

وكانت تصدرت التيك توكر سوزي أيمن الشهيرة بـ "سوزي الأردنية" تريند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية بعد نشرها بثا مباشرا "لايف" خلال مشادة كلامية بينها وبين والدها تلفظت خلالها بألفاظ بذيئة.