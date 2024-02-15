"وداعًا جوليا" و"المرهقون" و"إن شاء الله ولد" يحصدون جوائز مهرجان بغداد السينمائي

فازت أفلام “وداعًا جوليا” لمحمد كردفاني، و"إن شاءالله ولد"، و"المرهقون"، بثلاثة جوائز في ختام فعاليات مهرجان بغداد السينمائي في نسخته الـ13.

وحصل الفيلم السوداني “وداعًا جوليا” على جائزة أفضل فيلم روائي طويل، والفيلم اليمني “المرهقون” للمخرج عمرو جمال على جائزة أفضل تصوير، فيما حصل الفيلم الأردني “إن شاءالله ولد” للمخرج أمجد الرشيد على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

يُعد مهرجان بغداد السينمائي واحدًا من الأحداث الثقافية البارزة في المنطقة. ويهدف المهرجان إلى تعزيز التواصل بين صناع الأفلام وخلق مساحة لعرض أعمالهم السينمائية. يستقبل المهرجان حوالي أكثر من ثلاثين فيلم وثائقي وروائي مما يفتح المجال لاكتشاف المواهب الجديدة في جميع أشكالها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مختلف القضايا الإنسانية والاجتماعية والثقافية.