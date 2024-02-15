الخميس 15/فبراير/2024 - 05:28 م

الإمارات: كيف تصدرت المركز العالمي لتداول العملات الرقمية

تعتبر دولة الإمارات من الدول العربية السباقة التي تفوقت بشكل كبير في مجال سوق التداول على العملات، وقد تصدرت بقوة المركز العالمي لتداول العملات الرقمية، وأصبح تداول الكريبتو هدف أساسي لكبار المتداولين على المستوى العربي والعالمي أيضا.

ما هو الكريبتو

أصبح من المستحيل تجاهل العملات الرقمية المشفرة التي تستخدم في أكبر أسواق التداول العالمية مثل البيتكوين وغيرها من العملات الرقمية الأخرى، وإذا كنت قد قمت بالتعامل في هذه العملات فحتما قد سمعت عن عملات الكريبتو.

و الكريبتو هي عبارة عن أحد المنصات الخاصة بالدفع الرقمي التي لا تحتاج معها استخدام العملات الحقيقية، وقد اصبحت هذه العملات شائعة بشكل كبير، فبعد أن كان استخدامها قاصر فقط على المعاملات عبر الإنترنت، أصبح من الممكن استخدامها أيضا في المعاملات المادية العادية.

بشكل عام فإن العملات الرقمية يطلق عليها اسم عملات الكريبتو، حيث تستخدم فيها تقنيات التشفير، وهذا ما أضاف إليها ميزة كبيرة وهي عدم إمكانية تزويرها مما يجعلها بعيدة عن التلاعب بأي شكل.

من أهم ما يميز عملات الكريبتو أنها قابلة للاستبدال وهذا يعني أن قيمة العملات لا تقبل التغيير سواء عند الشراء أو البيع، ولكن لا يمكنك من خلال هذه العملات امتلاك أي أصول، ولكن فقط يمكنك الاحتفاظ بها في البنوك والمؤسسات المالية من خلال محفظة رقمية.

وتضمن البنوك حفظ عملات الكريبتو في الحسابات المصرفية دون تعرضها لأي خسائر من أي نوع، وقد اكتسبت هذه العملات الشرعية حيث تعتبر أول العملات الرقمية المعترف بها على مستوى العالم.

كيف يمكن الحصول على عملات الكريبتو؟

في عالم العملات الرقمية المشفرة هناك الكثير من المستثمرين المبتدئين الذين يثير اهتمامهم الكريبتو ويتساءلون عن كيفية الحصول على عملات الكريبتو ، وهناك طريقتين يمكن من خلالهم القيام بذلك، هما:

التبادلات الرقمية

يمكن الحصول على الكريبتو من خلال عمليات التبادل الرقمي التي توفرها منصات شراء وبيع عملات الكريبتو، من خلال استبدالها بالعملات التقليدية مثل الدولار واليورو مثلا.

يمكنك القيام بذلك من خلال التسجيل في أحد منصات التداول الموثوقة، ومن ثم القيام بإيداع الأموال فيها واستبدالها بعملات الكريبتو التي تصدرت المركز العالمي لتداول العملات الرقمية.

التعدين

التعدين هو عبارة عن عملية يمكن من خلالها القيام باستخراج الكريبتو وذلك من خلال بعض المعادلات المعقدة على الشبكة اللامركزية، ولكن بالرغم من جدوى هذه العملية في الحصول على العملات، إلا أنها تحتاج الكثير من الطاقة وتتطلب معدات متخصصة.

ماهي الشركات التي توفر الكريبتو؟

هناك مجموعة من الشركات التي يمكنك الاعتماد عليها كمتداول في الحصول على عملات الكريبتو، حتى إذا كنت تعمل في التداول في دولة الإمارات التي تصدرت المركز العالمي لتداول العملات الرقمية، وأغلب هذه الشركات توفر ما يلي:

انخفاض الحد الأدنى للإيداع.

وجود فواصل بين حسابات العملاء.

توفير مجموعة من أزواج العملات.

تدعم العديد من المنصات.

هل التداول على العملات الرقمية متاح في الإمارات؟

باعتبار الإمارات من أكبر الدول العربية التي تصدرت المركز العالمي لتداول العملات الرقمية، نستطيع القول أنه بالطبع يمكن التداول على العملات الرقمية هناك، حيث يوجد عدد من المنصات التي تستطيع القيام بهذه المهمة، ومن أبرز المنصات الموثوقة المتاحة في دولة الإمارات ما يلي:

منصة AVATRADE.

منصة EXNESS.

من خلال هذه المنصات يمكن تداول الكثير من العملات الرقمية المشفرة أو عملات الكريبتو، ولكن على الرغم من أن التداول على العملات متاح إلا أنه من الناحية القانونية يصعب القول أن هذه التداولات مشروعة قانونا.

حتى الآن فالحكومة الإماراتية لم تضع الهيكل التنظيمي الذي يحكم تداول هذه العملات ولا تعترف بها رسميا، ولكن في نفس الوقت، هذا لا يمنع أن شركات التداول في مزيد من التطور والازدهار داخل الإمارات.

ما هو افضل بوت تداول

هناك العديد من البوتات التي تستخدم في التداول على العملات الرقمية وتستخدمها كبرى الدول التي وصلت إلى المركز العالمي لتداول العملات الرقمية.

ومن أشهر هذه البوتات بوت سوينجو Swingo وهو أول بوت عربي شهير تهتم بشكل كبير بإعداد البوتات بشكل منتظم بالاعتماد على المؤشرات الرئيسية للتداول.

وهناك العديد من المزايا الخاصة ببوت سوينجو والتي تجعله من أفضل بوتات التداول ، وهي تتمثل فيما يلي:

تمتلك الشركة عدد كبير من الاستراتيجيات الخاصة بالتداول جاهزة للاستخدام.

ما يميزها أنها تعتبر من الخيارات المثالية للمستثمرين المبتدئين.

تعتبر منصة سهلة الاستخدام لا تحتاج خبرة كبيرة للتعامل معها.

القدرة على إدارة الوقت وإدارة المخاطر بشكل جيد.

الأسعار على هذه المنصة تنافسية إذا ما قورنت بحجم التداول الضخم الذي يتم.

ما هي أشهر العملات الرقمية المتاحة للتداول في الإمارات؟

باعتبار دولة الإمارات أكثر الدول العربية التي تصدرت المركز العالمي لتداول العملات الرقمية فهناك العديد من العملات الرقمية التي يتم استخدامها في عمليات التداول المختلفة، والتي يطلق عليها عملات الكريبتو أو العملات المعدنية.

ومن أشهر عملات الكريبتو التي تستخدم بشكل كبير في أسواق التداول في الإمارات هي عملة البيتكوين، وأيضا الاثيريوم وهذي تعتبر أكثر العملات الشائعة، بالإضافة بعض العملات الأخرى مثل عملات كاردانو وستيلر.

تعرفنا من خلال هذا المقال على كيفية تصدر دولة الإمارات المركز العالمي لتداول العملات الرقمية من خلال استخدامها عملات الكريبتو.