نجم ليفربول الواعد يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر يناير

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية، اليوم الخميس، عن فوز كونور برادلي لاعب ليفربول الواعد بجائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر يناير الماضي.

وفاز برادلي بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي الممتاز، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية عن يناير الماضي بتصويت الجمهور.

وتفوق كونور برادلي على زميله ديوجو جوتا في سباق الفوز بالجائزة، بالإضافة إلى ثنائي مانشستر سيتي جوليان ألفاريز وكيفن دي بروين، بجانب إيليجا أديبايو لاعب لوتون تاون، وجابرييل مالاجيس مدافع أرسنال.

ويبلغ برادلي من العمر 20 عامًا، وظهر بشكل لافت مع الريدز في فترة قصيرة، حيث صنع هدفًا في أول مشاركة له في البريميرليج، حينما فاز ليفربول على بورنموث برباعية نظيفة.

كما سجل برادلي هدفًا وقدم تمريرتين حاسمتين في اكتساح ليفربول لنظيره تشيلسي بنتيجة 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظفر كونور برادلي بجائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر يناير 2024، متفوقًا على زميليه ديوجو جوتا وجو جوميز.