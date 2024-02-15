استمرار عمليات سحب مياه الأمطار بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة

شهدت، اليوم الخميس، محافظتي القاهرة والجيزة، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، صاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة ومتوسطة، وصلت إلى حد الغزارة على بعض المناطق.

وتابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة والصرف الصحي، من خلال غرفة عمليات الطوارئ والأزمات بالشركة القابضة، استعدادات شركات المياه بمختلف محافظات الجمهورية، والجهود المبذولة في التعامل مع مياه الأمطار.

وأكد رسلان استمرار حالة الطوارئ حتى الانتهاء من موجة الطقس التي تتعرض له البلاد نتيجة المنخفض الجوي وفقًا للبيان الصادر من هيئة الارصاد الجوية والمتابعة المستمرة مع هيئة الأرصاد الجوية وغرف المتابعة بالمحافظات التي تعرضت لها خاصة بالمدن الساحلية.

وأوضح المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه تم الدفع بعدد ١٠٠ معدة بنطاق محافظة الجيزة، بجانب فرق المتابعة والصيانة والتطهير؛ للتعامل الفوري مع مياه الأمطار.

ومن جانبه، تابع المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، عمليات سحب مياه الأمطار من خلال ١٢٥ معدة منتشرة بمختلف المناطق، مشيرا أن عمليات سحب مياه الأمطار مستمرة، مشيرًا إلى استمرار رفع حالات الاستعداد القصوى وانتشار فرق الطوارئ والمعدات بالشوارع الرئيسية، وكذا الأنفاق ومطالع ومنازل الكباري؛ للتعامل مع مياه الأمطار.

وكانت مناطق القاهرة والجيزة قد شهدت أمطار متوسطة إلى خفيفة فى شوارع فيصل ومنطقة بشتيل وبولاق الدكرور ومحور 26 يوليو وبين السرايات وميدان الجيزة والبحر الأعظم والوراق والعمرانية وامبابة، والجامعة، ومحزر عرابى، وبطريق مصر اسكندرية الصحراوى، وفى القاهرة بمحيط رمسيس والشرابية وحدائق القبة ومصر الجديدة والعباسية وطريق النصر.