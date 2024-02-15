الإحصاء: معدل البطالة 6.9٪ خلال الربع الرابع لعام 2023

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع (أكتوبر - ديسمبر) لعام 2023، حيث بلغ معدل البطالة 6.9٪ من إجمالي قـــوة العمـــل بانخفاض 0.2٪ عن الربع السابق.

وسجل تقدير حجم قوة العمل 31.101 مليون فرد مقابل 31.956 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة انخفاض مقدارها 2.7٪ وقد بلغت قوة العمل في الحضر 13.599 مليون فرد بينما بلغت في الريف 17.502مليون فرد، أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25.474مليون فرد للذكور بينما بلغت للإناث 5.627 مليون فرد.

ويرجع ذلك لانخفاض أعداد المشتغلين بمقدار (751 ) ألف مشتغل خلال الربع الحالي عن الربع السابق وانخفاض المتعطلين بمقدار ( 104 ) ألف متعطل مما أدى إلى انخفاض قوة العمل بمقدار (855) ألف فرد.

وسجل عدد المتعطلين 2.159 مليون متعطل بنسبة 6.9٪ من إجمالي قوة العمل (1.165مليون ذكور، 994 ألف إناث) مقــابـل 2.263 مليون متعطل عن الربع السابق بانخفاض قـدره (104) ألف متعطل بنسبة 4.6٪، وانخفاض قــدره (26) ألف متعطل عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.2٪.

المتعطلون طبقًا للنوع: واشار الجهاز انه بلغ مـعدل البـطالة بين الذكــور 4.6 ٪ من إجمالي الذكور في قوة العمل في خلال الربع الحالي بينما كان 4.8 % في الربع السابق مقابل 4.7٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ معدل البطالة بين الإناث 17.7٪ من إجمالي الإناث في قوة العمل في الربع الحالي، بينما كان 17.2 ٪ في الربع السابق مقابل 19.3٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغت نسبة المتعطلين في الفئة العمرية (15 - 19سنة ) خلال الربع الحالى 7.3٪ مقابل 8.9 ٪ في الربع السابق من إجمالي المتعطلين. و 7.3 ٪ لإجمالي الفئة العمرية ( 15- 19 سنة)، حيث بلغت ( 10.4٪ للذكور، 3.7٪ للإناث) مقابل 8.9 ٪ في الربع السابق (الذكور 12.4 ٪ والإناث 4.5٪)، و32.1 ٪ لإجمالي الفئة العمـرية ( 20- 24 سنة) حيث بلغت ( 32.4٪ للذكور، 31.8٪ للإناث) مقابل 29٪ في الربع السابق ( الذكور 27.7 ٪ والإناث 30.7٪)، و23 % لإجمالي الفئة العمـرية ( 25- 29 سنة) حيث بلغت ( 22.7٪ للذكور، 23.4 ٪ للإناث) مقابل 26.4 ٪ في الربع السابق ( الذكور 24 ٪، والإناث 29.4 ٪)، و37.6٪ من إجمالي المتعطلين في الفئة العمرية ( 30 - 64 سنة) حيث بلغت ( 34.5 ٪ للذكور، 41.0 ٪ للإناث) خلال الربع الحالي مقابل 35.7 ٪ خلال الربع السابق حيث بلغت ( 36.0 ٪ للذكور، 35.5 ٪ للإناث).

المتعطلون طبقًا لمحل الإقامة ( للحضر والريف):

ونوه الجهاز انه بلغ معدل البطالة في الحضر 9.7٪ من إجمالي قوة العمل في الحضر، في كلًا من الربع الحالي والربع السابق من عام 2023 مقابل 10.7 % فى الربع المماثل من العام السابق، ومعدل البطالة في الريف يصل إلى 4.8٪ من إجمالي قوة العمل في الريف، بينما كان 5.1٪ في الربع السابق مقابل 4.5٪ في الربــع المماثل من العام، نسبة المتعطلين من حملة ( الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها) تصل إلى 82.7 ٪ في الربع الحالي مقابل 82.4٪ في الربع السابق من اجمالي المتعطلين وفي الربع الحالي موزعة كالاتي:

39.6 % من الحاصلين على حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة مقـابـل 38.4٪ بالربع السابق و37.0٪ في الربع المماثل من العام السابق.

43.1٪ من حمـلة المؤهــلات الجامعيــة وما فوقهــا مـقابـل 44.0٪ بالـربع السابق بينما كان 46.2٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ عـدد المشتغلين 28.942 مليون فرد بينما كان 29.693 مليون فرد في الربع السابق بنسبة انخفاض 2.5٪ وقد بلغ عدد المشتغلين في الحضر 12.278 مليون مشتغل بينما بلغ عدد المشتغلين في الريف 16.664مليون مشتغل.

و بلغ عدد المشتغلين بأجــر نقدي 20.817 مليون مشتغل ( 17.709 مليون ذكور ، 3.108 مليون إناث) بنسبة 71.9٪ من إجمالـــــي المشتغلين وكذلك 71.9 ٪ في الربع السابق،مقابل 75.0 ٪ فى الربع المماثل من العام السابق.

كما بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال التي يديرونها ويستخدمون آخرين 849 ألف مشتغل ( 803 ألف مشتغل ذكور، 46 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 2.9٪ من إجمالــي المشتغلين بينما كان 3.2٪ في الربع السابق مقــابل 3.0٪ في الربع المماثل من العام السابق.

وبلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 5.854 مليون مشتغل ( 5.236 مليون مشتغل ذكور، 618 ألف مشتغلة إناث) بنسبة 20.2٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 19.3٪ في الربع السابق مقابل 17.9٪ في الربع المماثل من العام السابق.

كما بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال - مشروعات ( داخل الأسرة ) بدون أجر 1.420 مليون مشتغل (560 ألف مشتغل ذكور، 860 ألف مشتغلة إناث ) بنسبة 4.9 ٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 5.6٪ في الربع السابق مقابل 4.0 ٪ في الربع المماثل من العام السابق.

ونوه الجهاز انه بلغ معـدل المساهمة فــي النشاط الاقتصادي 43.1٪ من جملة السكان (15 سنة فأكثر) خلال الربع الحالي بينما كان 44.6% خلال الربع السابق مقابل 42.8 % في الربع المماثل للعام السابق.

فى حين بلغ معدل المساهمة ( الذكـور 68.9٪ مقابل 71.2٪ في الربع السابق وكانت 68.5٪ في الربع المماثل من العام السابق، الإنــاث 16.0 ٪ بينما كان 16.7 ٪ في الربع السابق وكانت 15.1٪ في الربع المماثل من العام السابق).

وبلغ معـــدل المساهمـة ( في الحضر 42.7 ٪، في الريف 43.5 ٪) بينما كان ( في الحضر 44.1٪، 45.0 ٪ في الريف) في الربع السابق ، مقابل ( في الحضر 42.2 ٪، في الريف 43.3 ٪) في الربع المماثل من العام السابق.

وسجلت الفئة العمرية (40 - 49 سنة) أعلى معدلات المساهمة فى النشاط الاقتصادي حيث بلغت 59.5%.