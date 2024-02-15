لتنفيذ أعمال إنشائية... تحويلات مرورية في القاهرة تعرف عليها

تُقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي ازدحام متوقع وتنظيم حركة المرور خلال فترة تنفيذ الأعمال الإنشائية بشارع يوسف عباس.

وأوضحت الإدارة فى بيان لها اليوم الخميس، إن تلك الأعمال ستؤدي إلى إغلاق شارع يوسف عباس بشكل كامل أو جزئي في كلا الاتجاهين، وذلك اعتبارًا من يوم الخميس 15 فبراير 2024 ولمدة 30 يومًا، من الساعة 12:05 صباحًا حتى انتهاء العمل (ليلًا ونهارًا).

وأعلنت عن إجراء بعض التحويلات المرورية، على النحو التالى:-

أولًا: محطة الإستاد

الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق النصر إتجاه طريق العروبة بالوصلة من تقاطعه مع شارع إبن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التونى.

سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من مناطق طريق النصر إتجاه طريق العروبة يسلك يمينًا إلى شارع إبن فضلان فشارع عمارات التوفيقية فشارع خضر التونى فشارع يوسف عباس إتجاه طريق العروبة.

القادم من طريق النصر إتجاه طريق العروبة يسلك يمينًا إلى شارع إبن فضلان فشارع الطيران تجاه العروبة.

الغلق الجزئى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق العروبة إتجاه طريق النصر بالمنطقة المقابلة للوصلة من تقاطعه مع شارع إبن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التونى وإنشاء طريق بديل عن طريق إزالة الأرصفة الملاصقة لإستاد القاهرة ونادى الزهور.

ثانيًا: محطة الشهيد هشام بركات

الغلق الكلى لشارع يوسف عباس للقادم من شارع عبدالعزيز الشناوى إتجاه طريق النصر بالوصلة من تقاطعه مع شارع السوق وحتى تقاطعه مع شارع المهندسين العسكرين.

سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من مناطق شارع عبدالعزيز الشناوى إتجاه طريق النصر يسلك يمينًا إلى شارع السوق فيسارًا خلف مدرسة الشهيد "رامى محمد الجنجيهى" فيسارًا شارع المهندسين العسكرين فيمينًا إلى شارع يوسف عباس تجاه طريق النصر.

الغلق الجزئى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق النصر إتجاه شارع عبدالعزيز الشناوى بالمنطقة المقابلة للوصلة من تقاطعه مع شارع السوق وحتى تقاطعه مع شارع المهندسين العسكرين وإنشاء طريق بديل عن طريق إزالة الأرصفة الملاصقة لنادى الماسة ووحدة القوات الجوية.

ثالثًا: محطة جامعة الأزهر

إستكمال الغلق الكلى لشارع يوسف عباس فى الوصلة من شارع عبدالعزيز الشناوى حتى شارع على أمين فى الإتجاهين.. سيتم تحويل حركة سير المركبات القادمة من شارع عبدالعزيز الشناوى فيمينًا إتجاه شارع الطيران فيمينًا إتجاه شارع على أمين.

القادم من شارع على أمين إتجاه شارع عبدالعزيز الشناوى يسلك يمينًا شارع الطيران واستكمال خط السير.

القادم من شارع يوسف عباس إتجاه شارع على أمين يسلك يسارًا شارع عبد العزيز الشناوى فيمينًا شارع الطيران

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.