حملات أمنية لضبط حائزى وتجار المواد المخدرة والأسلحة النارية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن "أسيوط- أسوان- دمياط" حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

مديرية أمن أسيوط

ضبط (35) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (15 بندقية آلية- 19 بندقية خرطوش - 22 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (35 متهم "لـ 25 منهم معلومات جنائية").

ضبط (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (1,290 كيلو جرام من مخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية").

تنفيذ عدد (675) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط (3) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,200 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4 كيلو جرام لمخدر البانجو- كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو").. بحوزة (5 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية").

ضبط (3) قطع سلاح نارى (بندقية خرطوش- 2 فرد محلى وطلقتين).

تنفيذ عدد (833) حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (7,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 10 كيلو جرام لمخدر البانجو– 7,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين) وكذا (4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (4 متهمين "لـ 3 منهم معلومات جنائية")، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.