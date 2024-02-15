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الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

المشدد 10 سنوات لمتهم بالإتجار في الهيروين ببورسعيد

المستشار جودت ميخائيل
المستشار جودت ميخائيل قديس
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قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن المشدد 10 سنوات على متهم بالإتجار في الهيروين.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 من شهر أكتوبر عام 2023 والمتهم فيها “طه.م.م" عاطل، حيث أحرز مخدرا للهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وثبت معمليا أن المضبوطات لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، ووزنوا على الميزان الحساس 183 و 4 جرامات و5 من المائة من الجرام.

حكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه 100 الف جنيها عما أسند اليه، ومصادرة المخدر المضبوط، وألزمته المصاريف الجنائية.

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